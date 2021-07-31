الكونجرس: واشنطن ستقدم لإسرائيل 3.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا

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صادق مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على مشروع قانون يرسخ المساعدة العسكرية لإسرائيل بمبلغ 3.3 مليار دولار سنويًا، ويضمن التمويل لسلسلة من البرامج التي تهدف إلى «دفع السلام في المنطقة قدما».

ويشار إلى أن مشروع القانون كان محط نزاع في الكونجرس، وفي النهاية دعمه الحزب الديمقراطي بينما عارضه الجمهوريون.

ووفقًا لمشروع القانون، ستقدم الولايات المتحدة لإسرائيل 3.3 مليار دولار كمساعدات أمنية سنويًا، وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2016.

ويقر القانون ميزانية قدرها 50 مليون دولار لدعم الفرص الاقتصادية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى المطالبة بإقامة دولة فلسطينية ومركبات أخرى يعتقد الجمهوريون انها تثير مشاكل بالنسبة لإسرائيل، ويسود الاعتقاد في الكونجرس انها ستبقى على مستوى التصريح الكلامي فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تقديم 2 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تشمل المياه والزراعة والطاقة، والمساعدات الإنسانية، ودعم مكافحة تغير المناخ، وبرامج الصحة العامة وغيرها، و6 ملايين دولار لتمويل أبحاث مشتركة بين علماء إسرائيليين وعرب.

وتحدد الميزانية أول خطة أمريكية تتطلب مزيدًا من الشفافية في مضامين الدراسة المستخدمة في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بهدف إنهاء التحريض ومعاداة السامية من كتب التعليم.