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والبرازيل الاولمبي مباشر الان فى اولمبياد طوكيو 202

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مصر والبرازيل الاولمبي مباشر الان فى اولمبياد طوكيو 202 والبرازيل الاولمبي مباشر الان فى اولمبياد طوكيو 202

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يلعب منتخب الأولمبي ضد البرازيل في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت 31-7-2021 في منافسات دور الثمانية بمنافسات كرة القدم.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز على نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول. كان منتخب مصر قد تعادل فى المباراة الأولى ضد إسبانيا سلبيًّا قبل أن يخسر من الأرجنتين فى الجولة الثانية بهدف دون رد.

يلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي اليوم السبت 31-7-2021 في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم حكام أسترالي، لإدارة لقاء مصر والبرازيل المقررة غدا السبت، على ملعب سايتاما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

كريستوفر بيث حكما للساحة «أستراليا» ،المساعدان أنتون سكينتن ولاكرينديس جورج «استراليا».،أدهم مخادمة حكما رابعا «الأردن»، ماركو جايدا حكما للفيديو «إيطاليا»، كادرا جاليرمو مساعد حكم الفيديو «إسبانيا».

وسيرتدي المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما ستلعب البرازيل بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء.

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المصرى اليوم

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