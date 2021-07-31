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أهمها والبرازيل .. مواعيد مباريات كرة القدم والقنوات الناقلة والمفتوحة في أوليمبياد طوكيو

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أهمها مصر والبرازيل .. مواعيد مباريات كرة القدم والقنوات الناقلة والمفتوحة في أوليمبياد طوكيو أهمها والبرازيل .. مواعيد مباريات كرة القدم والقنوات الناقلة والمفتوحة في أوليمبياد طوكيو

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تقام اليوم السبت مباريات دور الثمانية للمنتخبات الأوليمبية في مباريات كرة القدم، طوكيو 2020 والتي من أهمها المباراة المنتظرة لمنتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب البرازيل الأوليمبي بالاضافة إلى مباراة اسبانيا وكوت ديفوار ومباراة اليابان ونيوزيلندا ومباراة كوريا الجنوبية والمكسيك.

وفيما يلي جميع مباريات دور الثمانية لكرة القدم والقنوات الناقلة:

1- موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب البرازيل الأوليمبي على ملعب سايتاما وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا وتنقلها قناة بين سبوت beIN SPORTS 7 HD

2- موعد مباراة اسبانيا وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب اسبانيا الأوليمبي ضد منتخب كوت ديفوار الأوليمبي على ملعب مياجي وذلك في تمام الساعة 10 صباحا وتنقلها قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 HD

3- موعد مباراة اليابان ونيوزيلندا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب اليابان الأوليمبي ضد منتخب نيوزيلندا الأوليمبي على ملعب كاشيما سوكر وذلك في تمام الساعة 11 صباحا وتنقلها قناة بين سبورت beIN SPORTS 2 HD

4- موعد مباراة كوريا الجنوبية والمكسيك والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي ضد منتخب المكسيك الأوليمبي على ملعب استاد يوكوهاما الدولي وذلك في تمام الساعة 1 ظهرا وتنقلها قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 HD

-- وتنقل قناة بين سبورت المفتوحة مباراة مصر والبرازيل beIN Sports Xtra

- تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد 11054
معدل الترميز 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

- تردد قناة بين سبورت اكسترا beIN Sports Xtra 2
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
تصحيح الخطأ: 2/3
اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

المصرى اليوم

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