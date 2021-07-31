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4 حالات وفاة جديدة.. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

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4 حالات وفاة جديدة.. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا 4 حالات وفاة جديدة.. الصحة تصدر البيان اليومي لفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، خروج 545 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 229 ألفا و712 شخصا حتى الجمعة

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة- في بيان، إنه تم تسجيل 45 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.

وأضاف مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 284 ألفا و215 حالة من بينهم 229 ألفا و712 حالة تم شفاؤها، و16 ألفا و518 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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