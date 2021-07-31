أخبار عاجلة

فيديو يُظهر السفير الفرنسي ومسؤولين يستقلون مروحية عسكرية إلى مطار كابول -
حركة مرور خانقة للمطار وذعر وسباق محموم لسحب الأموال من البنوك.. هذا حال كابول -
مروحيات عسكرية تجري عمليات إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول -
سر "الأسود الـ5".. الولاية الوحيدة الباقية في أفغانستان خارج سيطرة طالبان -
كورونا.. البرازيل تسجّل 13957 إصابة جديدة و1556 في كوريا الجنوبية و101 حالة بمصر -
رصاص أمريكي بمطار كابل.. و"فيديو" يرصد فوضى الفزع والهروب -
الحصيني يبشر بالهطولات ويتوقع انخفاضًا في الحرارة من 3 لـ4 درجات -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها ونجران ومكة المكرمة -
زلزال هايتي المدمر.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1297 قتيلًا -
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد توجيه من موسكو .. تسريح أكثر من 182موظفًا في السفارة والقنصليات الأمريكية في

Print
بعد توجيه من موسكو .. تسريح أكثر من 182موظفًا في السفارة والقنصليات الأمريكية في روسيا بعد توجيه من موسكو .. تسريح أكثر من 182موظفًا في السفارة والقنصليات الأمريكية في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أُجبرت على التخلي عن موظفين ومتعاقدين محليين في سفارتها في موسكو، وقنصليتين بعد توجيه من الروسية.

وقال بلينكن في بيان: «ابتداء من أغسطس، تمنع الحكومة الروسية الولايات المتحدة من الاحتفاظ أو التوظيف، أو التعاقد مع موظفين روس أو من دول أخرى، باستثناء قوة الحراسة لدينا».

وأضاف بلينكن: «نشعر بحزن عميق لأن هذا الإجراء سيجبرنا على التخلي عن 182 موظفًا محليًا، وعشرات المتعاقدين في منشآتنا الدبلوماسية في موسكو وفلاديفوستوك وإيكاترينبرج».

وعبر بلينكن عن مخاوفه من أن تسريح العمال سيؤثر على الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك على سلامة الموظفين.

وقال بلينكن: «على الرغم من أننا نأسف للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية، والتي أجبرتنا على تقليص خدماتنا وعملياتنا، فإن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتنا مع الاستمرار في السعي إلى علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع ».

واختتم بلينكن: «نحن نقدر علاقتنا العميقة بالشعب الروسي وعلاقتنا بالشعب هي حجر الأساس لعلاقاتنا الثنائية.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، في وقت سابق من هذا العام، قالت روسيا إن غير الأمريكيين لن يمكنهم العمل في أي من البعثات الدبلوماسية الأمريكية الثلاث، وهي خطوة نفذتها روسيا ردًا على قرار أمريكا بإبعاد بعض الدبلوماسيين الروس.

وتعد هذه التصريحات هي أحدث مثال على التوترات المستمرة والعلاقة الهشة بين البلدين. على الرغم من أن الرئيس بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقيا في قمة ثنائية وعبرا عن مشاعر إيجابية نسبيًا في نهاية اجتماعهما، إلا أن الملفات العالقة مثل الهجمات السيبرانية، وحقوق الإنسان، والعقوبات الأمريكية، عقدت الوضع منذ ذلك الحين .

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه تلقى إحاطة من المسؤولين الذين أخبروه بجهود روسيا للتدخل في الانتخابات النصفية المقبلة لعام 2022. وقال بايدن،الثلاثاء، خلال كلمة في مكتب مدير المخابرات الوطنية: «انظر إلى ما تفعله روسيا بالفعل بشأن انتخابات 2022 والمعلومات المضللة». وأضاف: «إنه انتهاك محض لسيادتنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير)

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا

اليونيسيف تطالب بحماية الأطفال.. قصف للنظام السوري وروسيا في حلب وإدلب ومعارك في درعا