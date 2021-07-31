خلال أسبوع .. «وفيات وإصابات وأمراض».. الحزن يخيم علي الوسط الفني

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تلقى الوسط الفني خلال الأسبوع المنقضي، العديد من الصدمات، حيث فقد الفنان محمد رجب والده، ودخول والدة الفنان أحمد عصام، في غيبوبة، فيما تعرضت الفنانة مي عمر لأزمة صحية مفاجئة، كما أصيبن إصابة الإعلامية مي حلمي بفيروس كورونا المستجد، وفي السطور المقبلة يرصد «المصري اليوم»، أبرز ماحدث في الوسط الفني خلال أسبوع.

أعلن برنامج «et بالعربي» عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، انفصال أحمد سعد وخطيبته، بعد أقل من عام من الخطوبة، ولم يكشف أحمد سعد عن أسباب الانفصال حتي الأن، إلا أنه اكتفى بحذف الصور التي جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وارتبط أحمد سعد بعلياء العام الماضي في يوم عيد ميلاده، كما احتفل بخطبته في جو أسري حضره عائلة العروسين، ومنهم شقيقه الفنان عمرو سعد.

أعلن الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن تعرضه لعملية سرقة، عصر الأحد الماضي، أثناء شراءه لبعض احتياجات المنزل.

وكشف فطين عن تفاصيل عملية السرقة بكتابته منشورا عبر حاسبه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «النهارده اتعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالى الساعة 3 كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء، وكنت تعبان فقررت آخد تاكسي للبيت عشان ماكنتش قادر أمشي».

وأضاف زكي فطين عبدالوهاب: «قبل ما أوقف التاكسي كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص واحد منهم قالي ما توطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا في لم الحاجات».

وتابع: «رجعت البيت أبص في الكيس ملقتش المحفظة، ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر»، مؤكدًا أن «عملية سرقة في منتهى الذكاء، الحمد لله الورق كان في جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس».



أعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، عن وفاة والدهما بعد تعرضه لوعكة صحية.

وبعد ساعات قليلة من وفاة والد عمرو رجب، عبر الفنان محمد رجب عن حزنه الشديد لفقدانه والده.

ونشر رجب مجموعة صور تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «الله يرحمك ويغفرلك يا بابا ويدخلك الفردوس الأعلى اللهم اجعل قبره نورا دائما لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين».

وبعد نشره الصور انهالت عليه دعوات الرحمة لوالده، من متابعيه ومن زملائه من الوسط الفني، فكتب الفنان كريم عبدالعزيز :«ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجمعنا معاه على ألف خير يا حبيبى»، فيما كتبت الفنانة إيمان العاصي :«البقاء لله الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه في نعيم لا ينقطع ابدا».

كشفت الفنانة مي عمر أنها تعرضت لوعكة صحية بأحد الأمراض المفاجئة موضحة أنها لم تستطع السفر من الساحل الشمالي إلى القاهرة لمتابعة حالتها الصحية بسبب الإرهاق الشديد الذي سيطر عليها بسبب المرض.

وقالت مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى أن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة، ومع ذلك كنت متعبة للغاية ومريضة للعودة».

وتابعت :«تم عمل الفحوصات وأنا الحمد لله أفضل بكثير الآن وأتعافى»

أعلن الفنان أحمد عصام، دخول والدته في غيبوبة، مطالبًا جمهوره الدعاء لها بالشفاء العاجل، وشارك عصام الجمهور بصورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وقال: «أسألكم الدعاء لأمي هي في غيبوبة ومحتاجة كل الناس تدعيله، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك، من كل قلوبكم يارب».



أعلنت الإعلامية مى حلمي، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال ردها على أحد رسائل جمهورها، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث سألوها متابعيها عن سبب إختفائها لترد قائلة: «عندي كورونا».

وكشفت مي حلمي بنفس الطريقة عبر موقع «إنستجرام»، معاناتها مع أعراض فيروس كورونا، وعدم قدرتها على الشم، ومعاناتها من الصداع والكحة المستمرة، فيما أكدت أنها مازلت لم تدخل مرحلة الشفاء قائلة:«بموت حرفيا من الكحة والصداع».