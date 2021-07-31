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مروِّع.. أسوأ انتقام لمقاول من صاحب مبنى سكني

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فيديو مروِّع.. أسوأ انتقام لمقاول من صاحب مبنى سكني مروِّع.. أسوأ انتقام لمقاول من صاحب مبنى سكني
بعدما تأخَّر في سداد أموال المقاول

فيديو مروِّع.. أسوأ انتقام لمقاول من صاحب مبنى سكني

بسبب المماطلة في سداد بقية المستحقات المالية لجأ مقاول ألماني إلى أسوأ طريقة للانتقام من صاحب مبنى سكني، كان المقاول قد شيده؛ إذ استخدم حفارًا، وقام بتدمير واجهة المبنى تمامًا.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وقع الحادث الساعة الـ7.30 مساء الأربعاء الماضي في مدينة بلومبيرج جنوبي ألمانيا.

وكشف الفيديو الذي بثته الصحيفة المقاول وهو يقود الحفار، ويضرب ويحطم شرفات وبلكونات مبنى مكون من ثلاثة طوابق، كما قام بتحطيم الكثير من الواجهات الزجاجية، دون وقوع ضحايا؛ لعدم وجود سكان بالمبنى بعد.

وحسب الصحيفة، لم يتوقف المقاول عن تدمير المبنى إلا بعد تعطُّل الحفار عن العمل؛ فغادر الرجل المكان في سيارته، وتوجَّه إلى الشرطة لتسليم نفسه.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام ألمانية أن صاحب المبنى مدين للمقاول بـ 4.2 مليون جنيه إسترليني، هي بقية مستحقات تشييد المبنى، وقد ظل صاحب المبنى يماطل في السداد؛ ما دفع المقاول للانتقام.

وقدرت الشرطة قيمة ما دمره المقاول بـ400 ألف جنيه إسترليني. ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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