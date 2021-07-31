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قال المهندس محمد ندا مدير مصانع استخلاص عجينة الياسمين، إن زهر الياسمين المصري من أجود الأنواع العالمية، لأن الله أنعم على الأراضي المصرية بصفات خاصة، منها مكونات التربة الجيدة التي تساهم في زيادة الإنتاج.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الياسمين الجيد تكون رائحته زكية، مشيرًا إلى أن فصل الصيف هو أفضل وقت لزراعة الياسمين لأنه نبات صيفي يحتاج إلى درجة حرارة عالية كي ينضج، وكلما ارتفعت درجات الحرارة زادت الإنتاجية.

وتابع أن جني محصول الياسمين يأتي أيضًا في الصيف، بالتزامن مع إجازات المدارس؛ لتوفير الأيدي العاملة، مضيفًا أن المصنع يتسلم الياسمين بالكيلو، أمّا الأسعار فيحددها السعر العالمي، حسب العرض والطلب والجودة.

وأردف أنه بعد استلام المصنع للياسمين يتم التأكد من رائحة الزهر، ومعرفة نسبة الرطوبة داخل الزهرة، موضحًا أنّ الرطوبة لها نسب طبيعة وحينما تزيد يتضح أنه تم التلاعب من جانب المزارع، وفي تلك الحالة يُرفض الياسمين.