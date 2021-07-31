«تعليم أسوان» يحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة المرشدات

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فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان، بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في مسابقة المرشدات لجميع المراحل.

في مسابقة المرشدات لمرحلة البراعم حصلت مدرسة روضة محمد زكى الابتدائية بإدارة كوم أمبو التعليمية على المستوى الأول على مستوى الجمهورية.

وفى مرحلة الزهرات حصلت مدرسة محمد زكى الابتدائية أيضاً على المستوى الأول على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لمسابقة المرشدة المتقدمة لمرحلة الثانوى العام جاءت مدرسة الفوزة الثانوية بنات بإدارة إدفو التعليمية في المستوى الأول على مستوى الجمهورية، وكذلك في مرحلة الثانوى الفنى، حصلت مدرسة سعاد ماهر الفندقية ثلاث سنوات بادارة أسوان التعليمية على نفس المركز.