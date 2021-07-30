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محاضرة فنية للاعبي الأولمبي استعدادًا لمواجهة البرازيل

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محاضرة فنية للاعبي المنتخب الأولمبي استعدادًا لمواجهة البرازيل محاضرة فنية للاعبي الأولمبي استعدادًا لمواجهة البرازيل

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عقد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب الأولمبي، جلسة مع لاعبي بعد تناول وجبة العشاء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة منتخب البرازيل.

ويلتقي المنتخب الأولمبي، مع البرازيل غدا السبت، ضمن مباريات دور الثمانية لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو.

وحرص شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على عرض ملخص لمباريات فريق البرازيل في الدور الأول، خلال المحاضرة الفنية، للوقوف على مكمن الخطورة في الفريق البرازيلي، والسعي للحد من خطورته خلال المواجهة.

فيما عقد أسامة عبدالكريم، مدرب حراس المنتخب، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، لمنحه بعض التعليمات للإلتزام بها خلال المواجهة.

المصرى اليوم

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