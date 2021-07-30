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شوبير يكشف كواليس صفقة انتقال حسام حسن من سموحة إلى

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شوبير يكشف كواليس صفقة انتقال حسام حسن من سموحة إلى الزمالك شوبير يكشف كواليس صفقة انتقال حسام حسن من سموحة إلى

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كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق كواليس صفقة انتقال حسام حسن نجم فريق سموحة والمعار إلى نادي أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم لصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الزمالك يرغب في ضم حسام حسن نجم سموحة في صفقه تبادلية والمهندس فرج عامر يرغب في الحصول على 40 مليون جنيه دون صفقات وكارتيرون يأمل في انضمامه للفريق والمفاوضات مستمرة».

وكان المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة قد أكد أن حسام حسن مهاجم الفريق لديه ثلاثة عروض من أندية الدوري المصري، بالإضافة إلى عرض آخر من أحد الأندية الإماراتية.

وأضاف عامر في تصريحات تليفزيونية: «نفاضل بين جميع العروض المقدمة إلى حسام حسن، وسنحسم هذا الملف فور انتهاء إعارة اللاعب إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي، كما أن مبدأ الصفقات التبادلية مرفوض تماماً وخاصةً في صفقة حسام حسن، حيث نسعى إلى تحقيق أكبر عائد مادي من بيع اللاعب سواء داخل أو خارج ».

واختتم عامر: «حسام حسن لم يبدِ رغبته في اللعب بصفوف الزمالك أو الأهلي، وإذا كان الفريق الأبيض الأكثر جدية في المفاوضات فلن نمانع في إتمام الصفقة ولكن دون الدخول في صفقات تبادلية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت بشأن رغبة سموحة في ضم مروان حمدي مهاجم القلعة البيضاء، وهذا الكلام عار تماماً من الصحة».

المصرى اليوم

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