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يائير لابيد يطالب بـ«رد قاس» على إيران بعد الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عُمان

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يائير لابيد يطالب بـ«رد قاس» على إيران بعد الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عُمان يائير لابيد يطالب بـ«رد قاس» على إيران بعد الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عُمان

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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى «رد قاس» على الهجوم الذي استهدف سفينة إسرائيلية بالقرب من سواحل سلطنة عمان.

وقال لابيد، في بيان الجمعة، إنه أبلغ نظيره البريطاني دومينيك راب بضرورة «الرد القاسي» على الهجوم الذي قُتل فيه اثنان من أفراد طاقم السفينة، أحدهما بريطاني والثاني روماني.

وأَضاف لابيد أن «إيران ليست مشكلة إسرائيل فقط، بل مصدر الإرهاب والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بالجميع».

وأكد أن «العالم يجب ألا يكون صامتا أمام الإرهاب الإيراني الذي يضر بحرية الملاحة أيضا».

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