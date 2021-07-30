الاردن : 10 وفيات و1008 إصابات بكورونا وإيجابيّة الفحوصات 3.64%

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جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1008 إصابات جديدة بفيروس بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10010 وفاة 769390 إصابة.

وأشار الموجز الصادر عن وزارة الصحة، الخميس، إلى تسجيل 475 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 749676 حالة.

ونوه بإجراء 27681 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8454110 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 3.64 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 9704 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 81 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 53 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 526 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.