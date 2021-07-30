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في تجربته الثالثة.. الهلال يخسر بثلاثية أمام هيرتا برلين الألماني

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في تجربته الثالثة.. الهلال يخسر بثلاثية أمام هيرتا برلين الألماني

خرج الفريق الكروي الأول بنادي الهلال خاسراً تجربته الإعدادية الثالثة بنتيجة 2-3 أمام هيرتا برلين الألماني ضمن معسكره في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

أحرز الفريق الألماني هدف السبق مبكراً، وعادل المالي موسى ماريجا سريعاً للهلال بعد مرور 10 دقائق على صافرة البداية من تسديدة من خارج الصندوق، لكن هيرتا عاد للتقدم مرة ثانية بهدف عند الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال 1-2.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفريق الألماني من إضافة الهدف الثالث، وتمكن البديل الفرنسي " قوميز " من تقليص الفارق عند الدقيقة 78.

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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