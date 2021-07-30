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الحضور فوق 15 عامًا روبى تستعد لحفل «العلمين الموسيقى» وتنتظر «شقة 6»

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الحضور فوق 15 عامًا روبى تستعد لحفل «العلمين الموسيقى» وتنتظر «شقة 6» الحضور فوق 15 عامًا روبى تستعد لحفل «العلمين الموسيقى» وتنتظر «شقة 6»

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تستعد الفنانة روبى والفنان محمود العسيلى لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقى، 6 أغسطس المقبل، فى مدينة العلمين الجديدة.

واشترطت روبى لحضور حفلها فى العلمين الجديدة ألا يقل عمر المشارك عن 15 عاما، وتفتح أبواب الحفل فى الخامسة مساء، ويبدأ الحفل فى الثامنة مساء.

وبلغت تذاكر الحفل 500 جنيه لفئة «البلاتنيوم»، وتبدأ فئة الـ«vip» من 1000 جنيه وتنتهى بـ2000 جنيه.

وأثارت روبى جدلا واسعا بسبب شروط حفلها الأول بالساحل الشمالى الذى أقيم يوم 16 يوليو الماضى ضمن احتفالات عيد الأضحى.

ونشرت «روبى» حينها صورة تتضمن شروط الحضور: «الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز).. ممنوع ارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية». من ناحية أخرى، تنتظر «روبى» عرض مسلسلها الجديد «شقة 6»، والذى يبدأ عرضه غدا- أول أغسطس، ويشاركها بطولته صلاح عبد الله وتامر نبيل.

المصرى اليوم

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