مبروك لأولاد زادوا الأعياد.. منتخب اليد يتخطى السويد ويقترب من تحقيق ميدالية أوليمبية

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حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا غاليا وثمينا على منتخب السويد بنتيجة (27-22) فى اللقاء الذى جمع بينهما أمس الجمعة فى إطار مباريات دور المجموعات من منافسات أوليمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر لكرة اليد

وواصل المنتخب الوطنى لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات فى الأوليمبياد ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائى ويخطفوا وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.

منتخب مصر لكرة اليد

وسيطر منتخبنا على المباراة بالتقدم المستمر خلال شوط المباراة الأول والثانى على التوالى، وقدم اللاعبون كريم هنداوى ويحيى الدرع ومحمد سند مباراة كبيرة.

منتخب مصر لكرة اليد

كان الفراعنة قد افتتحوا مشوار البطولة بالفوز على البرتغال بنتيجة 37-31 ثم الهزيمة أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27 والفوز على اليابان بنتيجة 33-29 ليضع أقدامه فى الدور ربع النهائى.

منتخب مصر لكرة اليد

كانت قرعة أوليمبياد طوكيو 2020، أوقعت منتخب مصر لكرة اليد فى المجموعة التى تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأوليمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائى.

منتخب مصر لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد