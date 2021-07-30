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ألقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، كلمة حول آخر مستجدات الأوضاع في تونس.

وقال الرئيس التونسي، خلال استقبال صحفيين من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه «لن يكون هناك ديكتاتور» في بلاده، بعد قراراته المثيرة للجدل هذا الأسبوع، والتي بررها بالقول إن تونس تشهد «وضعا استثنائيا».

وأضاف سعيد: «أعلم جيدا النصوص الدستورية، وأحترمها، ودرستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض».

وتابع: «أكره الإنقلابات ولكن أكره أيضًا أن تضرب الدولة من الداخل».

وأكد سعيد أنه يحترم النصوص الدستورية، ولن يتحول لديكتاتور، وأوضح سعيد أن ما يجري في تونس يهدف إلى حماية الحرية وحماية الحقوق.

وشدد سعيد على استقلالية القضاء، قائلا: «لا أتدخل في أحكام القضاء، ودعوات النزول إلى الشارع مخالفة للدستور».

وحول ملف الفساد، قال الرئيس التونسي: «من سرق أموال الشعب لا بد أن يعيدها».

وذكر الرئيس التونسي أنه قام باستشارة رئيس الحكومة السابق في القرارات التي اتخذها، كما استشار رئيس البرلمان في تلك الخطوات.

واختتم سعيد لقاؤه بالصحفيين الأمريكيين موجهاً إليهم الحديث قائلاً: «اعملوا بكل حرية»

يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان قرر مساء الأحد 25 يوليو 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.