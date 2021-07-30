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السلطات التونسية تكشف سبب إيداع برلماني مقرب من حركة النهضة في السجن

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السلطات التونسية تكشف سبب إيداع برلماني مقرب من حركة النهضة في السجن السلطات التونسية تكشف سبب إيداع برلماني مقرب من حركة النهضة في السجن

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أعلنت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري التونسي أنه تم إيداع النائب التونسي ياسين العياري، المقرب من حركة النهضة، بالسجن المدني بتونس صباح الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018.

وذكرت الوكالة أن إيداع العياري السجن يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي.

وقالت زوجة العياري إن قوات أمن بالزي المدني ألقت القبض على زوجها الجمعة دون معرفة الأسباب وراء ذلك. حسب قولها.

كان العياري قد وجه انتقادات متكررة سابقا للرئيس التونسي قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقلاب، بعد أن أقال سعيد يوم الأحد، رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمّد عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة التنفيذية.

وقالت سيرين الفيتوري زوجة العياري لوكالة أنباء رويترز: «قدم إلى البيت حوالي 20 رجلًا بالزي المدني قالوا إنهم من الأمن الرئاسي واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم».

المصرى اليوم

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