المصري كيدز: «حدوتة».. «ميرا والغيرة»

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ميرا وجميلة أختين حلوين فى الشكل، شبه بعض تمام، بس لون الشعر فيه مختلفين. جميلة بنوتة شاطرة جدا ومتفوقة فى دراستها وعلى طول بتكون الأولى وتاخد أحلى جوايز، ودا لأنها بتركز دايما فى المدرسة. أما بقى فى التمرين، فكل بطولة تكسب وبقى عندها فى أوضتها كتير ميدليات وكمان جوايز معلقاها على الحيطة جنب السرير، وحلمها دايما إنها تكون بتلعب باسم مصر فى بطولة العالم وأكيد لأنها طيبة وجميلة كل الناس بيحبوها ودايما يشجعوها.

أما بقى ميرا فكانت دايما منها غيورة، وعلى طول تبص عليها وتقول: إشمعنى هى شاطرة وبتلعب أحسن منى. وبدل ما ميرا تحسن من مستواها كانت دايما تبص على أختها وتقول إشمعنى وكل يوم الغيرة جواها تزيد. وكل ما جميلة تنجح أكتر، ميرا تزعل وتبقى متغاظة وتقعد تكتب فى كتاب بتاعها أد إيه هى مضايقة وغيرانة.

لحد ما الكتاب بقى مفيهوش أى مكان. جت ميرا مرة تكتب فيه لقت الكتاب بيتهز جامد وبقى يطلع من الكتاب كل شوية وحش الغيرة وبقى فى منه كتير قوى فى الأوضة، ومسكوا حاجات جميلة وقعدوا يقطعوا ويبهدلوا فيها، وكل الميدليات بتاعتها والجوايز يكسروها.

وقفت ميرا خايفه منهم وتقول انتم بتعملوا كدا ليه، جميلة هتزعل. بس مقدرتش تسيطر على وحوش الغيرة الكتير اللى طلعت من الكتاب وبقت عماله تجرى تحاول تمسكهم وهما كل ما يشوفوا حاجة بتاعت جميلة يكسّروها. وفجأة، اتجمعوا مع بعض وبقى وحش كبير ضخم، خافت ميرا منه جدا وقالت أنا إزاى هتخلص منه، دا كبر جدا وأكيد هيئذينى، وبدأ وحش الغيرة يكلمها ويقولها هى أحسن منك، والناس كلها بتحبها أكتر منك.

ردت عليه وقالت هى أختى وأنا بحبها ابعد بعيد عنى وسيبنى. وقعدت تفكر ميرا إزاى تحارب وحش الغيرة اللى جواها بعد ما عرفت إنه هيئذيها جامد وهيزعل أختها منها، وبدأت كل ما يكلمها بكلمة وحشه، ترد عليه بكلمة حلوة.. بدل ما يقولها الناس مش بتحبك، ردت عليه وقالت أنا بحب كل الناس.. وكل ما ترد عليه يبدأ الوحش يصغر يصغر لحد ما خلاص مبقاش موجود وساعتها قدرت ميرا تعرف إن الغيرة دى حاجة وحشة جدا وإنها هتكون أكتر حد يتئذى منها وبدأت تركز على مهارتها ودراستها وبدأ اسمها مع الشطار يظهر.