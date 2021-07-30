المصري كيدز: احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للصداقة بمتحف الطفل

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تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى، احتفالية تتضمن عددًا من الفعاليات وورش العمل التى تدعو إلى أهمية الصداقة والروابط الإنسانية بين بنى البشر وحتى بين الحيوانات، والتى تأتى مواكبة لليوم العالمى للصداقة، وهو اليوم الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011، واضعةً فى اعتبارها أن الصداقة بين الشُّعُوب والبُلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملًا ملهمًا لجهود السلام الدولية، وتشكل فرصةً لبناء الجسور بين المجتمعات، ومواجهة وتحدى أى صور نمطيّة مغلوطة، والمحافظة على الروابط الإنسانية واحترام التنوُّع الثقافى.

تقام الفعالية بحديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يقول الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إن الاحتفالية تعد يوما ترفيهيا أسريا يشمل عددا من الأنشطة والورش الفنية والألعاب التفاعلية التى يتعاون فيها كل المشاركين، من أطفال وكبار وشباب، بهدف إلقاء الضوء على الحدث، وتشجيع الأطفال على تكوين الصداقات واحترام الآخر، كما أشار إلى أنه من ضمن فقرات اليوم فقرة (أصحابنا)، وفيها يتم تعريف المشاركين بمفهوم الصداقة ودورها فى تعزيز العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض، وكذلك بين الحيوانات وبعضهم البعض، وأشهر وأغرب الصداقات.