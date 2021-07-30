★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسةً مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، الأخطاء التي وقعوا فيها في ودية أبها السعودي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما قام المدير الفني للزمالك بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وفقرة تأهيلية خلال التدريب مساء اليوم الجمعة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للتدريبات الاستشفائية بعد خوض الفريق للقاء أبها السعودي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.