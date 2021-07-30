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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسةً مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب مساء اليوم الجمعة بملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.
وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، الأخطاء التي وقعوا فيها في ودية أبها السعودي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما قام المدير الفني للزمالك بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب.
كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية وفقرة تأهيلية خلال التدريب مساء اليوم الجمعة.
وخصص الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة للتدريبات الاستشفائية بعد خوض الفريق للقاء أبها السعودي.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا السبت أمام فريق المجد السكندري في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.