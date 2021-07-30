بسبب هاري كين.. 5 نجوم مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي

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إذا أراد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التوقيع مع هاري كين هذا الصيف، فسيحتاج مالك توتنهام هوتسبير دانييل ليفي إلى عرض ضخم حتى يفكر في بيع نجمه.

ظهر هاري كين في الأخبار الآن بعد ظهور تقارير في نهاية الموسم الماضي تفيد بأنه يتطلع لمغادرة توتنهام هذا الصيف، على الرغم من الشائعات بأنه لن يفرض أي خطوة ما لم يتم تقديم عرض.

الكثير من الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد مع هاري كين هذا الصيف، مع وصف مانشستر سيتي بأنه المُرشح الأوفر حظًا للتعاقد معه. ومع ذلك، نظرًا للتداعيات المالية للوباء العالمي، سيتعين على سيتي بيع بعض لاعبيه النجوم لجمع الأموال لملاحقة المهاجم الإنجليزي.

هنا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يمكن لمانشستر سيتي بيعهم لتمويل انتقال هاري كين:

5- ناثان أكي:

من العدل أن نقول إن ناثان آكي لم يرتكب الكثير من الأخطاء في مانشستر سيتي، حيث وقع ضحية شراكة بين روبن دياز وجون ستونز والتي ثبت أنها غير قابلة للتغيير تقريبًا. ولكن حتى مع اختيار المدرب الإسباني بيب جوارديولا هذا الموسم الماضي أظهر أن إيمريك لابورت يتقدم على أكي في الترتيب.

على الرغم من أن آكي كان يعلم أنه لن يكون الخيار الأول بعد وصوله إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، إلا أنه كان قادرًا على لعب دور في 12 مباراة فقط للمواطنين على مدار الموسم، مع الإصابات التي تعرض لها. ومع ذلك، ذكر أكي في وقت سابق أنه كان يستعد للعب في السماوي الموسم المقبل.

قائلاً: «كانت إصاباتي هذا العام مُحبطة وبدون مشجعين لم تكن كما كانت، لكننا نتطلع إلى الموسم المقبل حيث سنعمل بجد أكثر».

ولكن إذا رحل أحد لاعبي قلب دفاع مانشستر سيتي، فسيكون آكي هو الأكثر قابلية للاستغناء عن الآخرين، وقد تم الإبلاغ عن أنه يمكن عرض آكي على توتنهام باعتباره وزنًا مهمًا لأي صفقة مُحتملة يشارك فيها هاري كين مع توتنهام في البحث عن التعزيزات الدفاعية.

على الرغم من أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان توتنهام سيقبل آكي كجزء من صفقة لهاري كين لأنهم هم أنفسهم يقتربون من صفقة لمدافع أتلانتا الإيطالي كريستيان روميرو.

4- برناردو سيلفا:

كان برناردو سيلفا صفقة رائعة لمانشستر سيتي وقد أعجب باستمرار منذ انتقاله من موناكو في صيف عام 2017.

يقدم سيلفا الإضافة الحقيقية لمانشستر سيتي وقد أدى عددًا من الأدوار المختلفة داخل الملعب، بما في ذلك مركز رقم 8 و10 بالإضافة إلى الجناح الأيمن. سجل لاعب الوسط 35 هدفًا وسجل 44 تمريرة حاسمة في أكثر من 200 مباراة مع النادي.

هذا هو السبب في أن الاستفادة منه سيكون صعبًا بالنسبة لمانشستر سيتي، ولكن مع وجود هاري كين قد يكون هناك سهولة بعض الشيء في رحيله، ويقال أن لاعب خط الوسط نفسه يريد مغادرة النادي، فهذا قرار قد يضطر السيتي إلى اتخاذه.

ووفقًا للتقارير، فإن كلاً من برشلونة وأتلتيكو مدريد مهتمان بصانع الألعاب البرتغالي بينما أبدى فريق آرسنال الإنجليزي اهتمامًا باللاعب.

3- بنيامين ميندي:

يمكن القول إن بنجامين ميندي هو المرشح الأكثر وضوحًا الذي يمكن أن يبيعه مانشستر سيتي هذا الصيف لتمويل انتقال هاري كين.

فشل الفرنسي في الارتقاء إلى مستوى التوقعات منذ وصوله البالغ 52 مليون جنيه إسترليني من موناكو قبل أربع سنوات، حيث عانى في ملعب الاتحاد من الإصابات والعروض المشكوك فيها.

تمكن ميندي من خوض 72 مباراة فقط مع مانشستر سيتي في السنوات الأربع الماضية وخرج في الغالب بسبب الإصابة أو الأداء السيئ.

على الرغم من أنه شخصية ذات شعبية كبيرة في غرفة الملابس، إلا أن أدائه على أرض الملعب لم يكن جيدًا بما يكفي وهو لاعب باهظ الثمن إلى حد ما ليبقى على مقاعد البدلاء.

على الرغم من أنه يبدو أن ميندي قد يصبح جيدًا في النهاية، إلا أنه يواصل إهدار الفرص لإثارة إعجابه، وليس سراً أن ألكسندر زينتشينكو قد تفوق عليه في الترتيب بينما تم أيضًا نشر جواو كانسيلو أحيانًا في مركز الظهير الأيسر قبل ميندي.

مع تطلع مانشستر سيتي للتعاقد مع هاري كين وجاك جريليش، يبدو من المرجح أن يخسروا الفرنسي في محاولة لتمويل انتقال هاري كين.

2- ايمريك لابورت:

قبل موسمين فقط، كان إيمريك لابورت أفضل قلب دفاع بلا منازع في مانشستر سيتي. كان الإسباني دعامة أساسية في الخلف حيث قام جوارديولا بتدوير كل من نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز وفينسنت كومباني من حوله.

لكن إصابة لابورت طويلة الأمد في الموسم السابق كلفت مانشستر سيتي غالياً. عانى كل من ستونز وأوتاميندي في الدفاع مما أدى إلى خسارة الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول.

في وقت لاحق تم جلب روبن دياز من قبل مانشستر سيتي والبرتغالي لائق تماما في الفريق. قدمت شراكته مع ستونز في الخلف أساسًا متينًا للفريق للبناء عليه حيث استعادوا لقب الدوري الإنجليزي ووصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

وسط كل هذا النجاح، تم تهميش لابورت في معظم الأحيان وتمكن من لعب 16 مباراة فقط في الدوري طوال الموسم. بالنسبة للاعب من عياره، فإن لعب دور صغير على مستوى النادي لم يكن كافيًا بالنسبة له.

1- رحيم سترلينج:

تم ربط رحيم سترلينج أيضًا بالابتعاد عن مانشستر سيتي لتمويل انتقال هاري كين.

لم يتمكن سترلينج من تقديم مستوى جيد في الموسم الماضي، وبالتالي هناك شائعات بأنه قد يكون في طريقه للخروج من ملعب الاتحاد في محاولة لتوفير الأموال لهاري كين.

ولكن المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب في بطولة يورو 2020 الأخيرة، قد يكون عامل مساعد لبقائه في ملعب الاتحاد، حيث اندمج بشكل جيد مع زميله الدولي هاري كين وسجل ثلاثة أهداف وقدم مساعدة في وصولهم إلى نهائي البطولة.

لقد تم ربطه بالانتقال إلى آرسنال حيث يمكنه أن يبدأ بداية جديدة تحت قيادة مدرب يعرفه جيدًا وهو الإسباني ميكيل أرتيتا، بينما تم ربط ريال مدريد به أيضًا في الماضي وإذا لم يتمكن لوس بلانكوس من الوصول إلى كيليان مبابي، فعندئذ قد يكون هو البديل المُناسب. باريس سان جيرمان مُحتمل أيضًا.