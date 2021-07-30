المصري كيدز: نصائح جوهرية فى تربية أبنائك: إظهار الحب ضرورى

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تربية الطفل على الحب والدعم من أفضل أساليب التربية الحديثة، لتنمو علاقته على الحب والاهتمام ويتعود الطفل احترام والديه وإظهار حبه له فى كثير من المواقف.

نورهان السيد، إخصائية سلوك وتنمية أطفال، تقدم عدة نصائح ذهبية:

- يجب إظهار حبك ودعمك لطفلك فى مواقفه السلبية لتعزيز ثقته بنفسه.

- جالسى أطفالك قبل النوم بدقائق.. ضميهم وأخبريهم أنك تحبينهم.. ثم قبّليهم.. فكرى لهم فى فكرة تحمسهم للغد، حتى يناموا متشوقين، ويستيقظوا نشطين.

- تعويد الطفل على روتين يومى عند الصباح والاجتماع على الفطار سويا.

- اطلبى من أطفالك أن يتوقفوا عن البكاء قبل أن تلبى طلباتهم، ولا تعوديهم أن البكاء وسيلة لنيل حاجاتهم.

- دلكى ظهر طفلك وقدميه برقة ونعومة، فذلك يساعد على تهدئته، ويساعد على النوم، ويطيل فترة نومه، كما يحسّن من عادات النوم لديه، وبالطبع ينشأ بينكما اتصال عاطفى مستمر.

- إن الاحترام المتبادل بينك وبين زوجك يحسّن من أخلاق أطفالك ويقوّم سلوكهم.

- اسمحى لطفلك أن ينام إلى جانبك مرة فى الأسبوع أو فى الإجازات حتى تعززى العلاقة الروحانية معه وتبعدى عنه أوهامه حول علاقتك بزوجك.

- أكثرى من استخدام الجمل التالية مع ابنك: «أنا فخورة بك.. أنت ولد رائع.. أنتِ ذكية ومتفوقة.. هل يمكننى مساعدتك؟! ما رأيك فىّ...؟».