ألفيس: نصفى برازيلى والآخر إسبانى

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اعترف البرازيلى دانى ألفيس، بعد تأهل منتخب بلاده الأوليمبى إلى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020، بأنه «سيكون من الجيد» مواجهة إسبانيا فى المباراة النهائية، واصفًا نفسه بأن نصفه برازيلى ونصفه الآخر إسبانى بسبب ماضيه الذى عاشه فى إسبانيا.

وقال ألفيس (38 عاما)، فى تصريحات بعد انتصار منتخب البرازيل الأولمبى على السعودية بنتيجة 3-1: «أنت تعلم بالفعل نقطة ضعفى تجاه إسبانيا، وبهذا أجيبك على سؤالك، سيكون من الجيد مواجهة إسبانيا فى النهائى نظرًا للماضى الذى عشته هناك، ولأن نصفى برازيلى ونصفى الآخر إسبانى».

وعن تحضيره للمشاركة فى الألعاب الأوليمبية وهو فى الثامنة والثلاثين من عمره تابع: «أشعر بتحقيق حلم، كل رياضى يقدم أداءً كبيرًا يريد القدوم إلى هنا، والمشاركة فى بطولة مشوقة كهذه، حيث يلتقى الأفضل فى جميع الرياضات. أن أكون هنا وأمثل بلدى وشعبى وكرة القدم، فهذا شرف كبير بالنسبة لى، سنحاول الدفاع بشرف عن ذهبية ريو 2016».

وأضاف ألفيس: «عازفو الروك القدامى لا يموتون أبدًا، سيكونون هناك دومًا للقتال، فى نهاية الأمر أنا أتنفس وأحيا كرة القدم، لقد أعطتنى كل شىء فى الحياة. يتمثل احترامى لهذه المهنة فى بذل قصارى جهدى فى الملعب، كل ما أعرفه وما تعلمته سأستغله لصالح فريقى ولكرة القدم، إنها مهنة جميلة للغاية يجب احترامها».

وأعرب عن أسفه لابتعاده عن الأجواء الأوليمبية فقال: «إنه لأمر مؤسف أننا غير مجتمعين فى القرية الأوليمبية، لكن لدىّ أصدقاء من رياضات أخرى من شتى أنحاء العالم، وأريد توجيه التحية لهم وإلى أصدقائى من البرازيل، فقد توج أحدهم بميدالية ركوب الأمواج، وهو بمثابة شقيق لى، من المؤسف ألا أكون هناك، كنت أود التواجد هناك لإلقاء التحية عليهم جميعًا لأنهم يحظون باحترامى».