«طب أسوان» تصدر أول عدد من المجلة الدولية

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أعلن الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب عن إصدار أول عدد من المجلة الدولية لكلية الطب وذلك في إطارحرص إدارة كلية الطب على مواكبة اصدار مجلة علمية لنشر الابحاث العملية والطبية وتخضع للتحكيم واصدرت المجلة تحت اشراف فريق العمل كلا من الدكتور مصطفى ادم الطيري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد مصطفى امين وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق العمل بالمجلة.

واشار إلى ان ذلك بهدف تقلد أعلى الدرجات في مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية والتي نسعي جاهدين لمواصلة العمل ولمواكبة كل ما هو جديد لتحقيق مراكز علمية متقدمة لكلية الطب وجامعة أسوان أن تكون من بين الجامعات الأكثر تقدمًا في تقييم المجلات العلمية الصادرة عنها سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي،وذلك بهدف تحقيق إستفادة أكبر للباحثين من ناحية أخرى مساعدة الجامعة على الصعود في التصنيفات الدولية.

وأضاف الدكتور محمدزكي الدهشوري أنه تم إصدار أول عدد من المجلة الدولية لكلية الطب جامعة أسوان، وفي هذا الصدد فقد شاركت مجموعة من الأقسام العلمية بالكلية في نشر عدد سبعة أبحاث علمية بالمجلة وهم كالتالى:قسم طب الأطفال.قسم الأمراض الباطنه.قسم الجراحة العامة، قسم جراحة المسالك البولية. والتناسلية.قسم الفسيولوجيا الطبية علم وظائف الأعضاء.