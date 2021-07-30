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تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائى دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد تغلبه على منافسه الأسترالى بنتيجة 2-0 في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

وضمن الفراعنة التأهل برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين الذي احتل المركز الثالث بعد تعادله مع إسبانيا بنتيجة 1-1.

ويلعب منتخب مصر ضد البرازيل السبت في ربع نهائى الأوليمبياد. ويعد تأهل الفراعنة إلى ربع النهائى هو السادس في تاريخ مشاركات منتخب مصر بالأولمبياد.

وكانت البداية في دورة 1924 في العاصمة الفرنسية باريس، وتخطى أبناء النيل عقبة المجر في الدور الثانى بالفوز بنتيجة 3-0 وضربوا موعدا مع السويد حيث خسروا بخماسية دون رد.

وكرر المنتخب المصرى التأهل في دورة 1928 في العاصمة الهولندية أمستردام، وفاز الفراعنة في الدور الثانى على حساب تركيا بنتيجة 7-1، ليقابلوا البرتغال في ربع النهائى وتغلب المنتخب المصرى بنتيجة 2-1 وتأهل لنصف النهائى قبل أن يحتل المركز الرابع.

وصعد المنتخب المصرى لربع النهائى للمرة الثالثة في دورة 1964 بالعاصمة اليابانية طوكيو. وعبر المصريون المجموعات في المركز الثانى خلف التشيك، حيث تعادلوا مع البرازيل 1-1 وخسروا أمام التشيك 5-1 ثم فازوا على كوريا الجنوبية 10-0. وفاز الفراعنة 5-1 على غانا في دور الثمانية، وتأهلوا إلى نصف النهائى قبل الخسارة أمام المجر بسداسية نظيفة، ثم خسروا أمام ألمانيا 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائى في دورة 1984 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد عبور مرحلة المجموعات بالمركز الثانى خلف إيطاليا.

وتلقى منتخب مصر وقتها الخسارة أمام إيطاليا 1-0 ثم فاز على كوستاريكا 4-1 ثم تعادل مع الولايات المتحدة 1-1، وخسر الفراعنة في ربع النهائى أمام فرنسا 2-0.

وصعد المنتخب المصرى إلى ربع نهائى دورة 2012 بعد احتلال المركز الثانى خلف البرازيل، وخسر الفراعنة بنتيجة 3-2 أمام راقصى السامبا ثم تعادلوا مع نيوزيلاند 1-1 ثم فازوا على بيلاروسيا 3-1. وفى ربع النهائى خسر المنتخب المصرى على يد اليابان بنتيجة ٠-٣.