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أكرم توفيق: سنبذل قصارى جهدنا أمام البرازيل

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أكرم توفيق: سنبذل قصارى جهدنا أمام البرازيل أكرم توفيق: سنبذل قصارى جهدنا أمام البرازيل

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أبدى أكرم توفيق، لاعب وسط منتخب الأولمبى، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وحجز المصرى بطاقة العبور لدور الثمانية، بعدما فاز على نظيره الأسترالى 2-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وقال «توفيق» في تصريحات لقناة بى إن سبورتس، إن البعض وصف منتخب مصر بالفريق متوسط المستوى، لكن ذلك أمر غير صحيح.

وأضاف أن منتخب بلاده لديه كل الإمكانيات التي تؤهله للذهاب بعيدا في أولمبياد طوكيو بعد الوصول إلى دور الثمانية.

وأوضح «توفيق» أنه على الرغم من صعوبة المهمة أمام البرازيل في دور الثمانية، إلا أن فريقه سيبذل قصارى جهده، مشيرا إلى أن منتخب مصر تأهل لدور الثمانية متفوقا على المنتخب الأرجنتينى بفارق الأهداف.

واختتم أكرم توفيق تصريحاته بأن الفريق أغلق ملف مباراة أستراليا، وسيبدأ الاستعداد بكل جدية لمواجهة البرازيل، اليوم السبت.

المصرى اليوم

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