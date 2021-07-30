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حسام موافي يوضح أفضل علاج للاتهاب البنكرياس ()

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حسام موافي يوضح أفضل علاج للاتهاب البنكرياس (فيديو) حسام موافي يوضح أفضل علاج للاتهاب البنكرياس ()

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، علاج التهاب البنكرياس الناتج عن إدمان الكحول.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن علاج التهاب البنكرياس يكون بالامتناع عن تناول الطعام نهائيًا لما يقرب من 6 أيام مع وضع محاليل طبية.

وأضاف: «يحصل المريض على مسكنات، حتى لو وصل لتناول الترامادول حسب حالته، لأنه يتألم بشكل كبير».

وأوضح أنه من الممكن أن يتم التدخل جراحيًا، إذا أصيب المريض بـ«غرغرينة» في البنكرياس، مضيفًا أن نسبة الوفاة بالبنكرياس لا تتعدى 3%.

المصرى اليوم

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