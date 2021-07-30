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مواجهة «السامبا» تكتب التاريخ لقائد الفراعنة

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مواجهة «السامبا» تكتب التاريخ لقائد الفراعنة مواجهة «السامبا» تكتب التاريخ لقائد الفراعنة

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أصبح أحمد حجازى، مدافع وقائد منتخب ، على موعد مع إنجاز تاريخى، بعد التأهل إلى ربع نهائى منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر على حساب أستراليا بنتيجة 2-0، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

وتأهل الفراعنة لخوض مواجهة قوية ضد البرازيل في ربع نهائى الأولمبياد، غدا السبت.

ومن المقرر أن يعادل حجازى، حال مشاركته في مواجهة البرازيل، الرقم التاريخى الخاص بالثنائى على الحسنى ومحمد بدوى، وهما الأكثر مشاركة مع الفراعنة عبر الأولمبياد برصيد 8 مباريات.

وشارك حجازى في مباريات الفراعنة الثلاث بدور المجموعات أمام إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في النسخة الحالية.

كما خاض 4 مباريات في أولمبياد لندن 2012 أمام البرازيل وبيلاروسيا ونيوزيلاندا في دور المجموعات، ثم مواجهة اليابان في دور الثمانية.

ويحتاج حجازى لخوض مباراة واحدة لمعادلة رقم الثنائى الحسنى وبدوى، كأكثر لاعبى كرة القدم المصريين مشاركة عبر الأولمبياد، وهو ما يتحقق بمشاركة حجازى أمام السامبا.

المصرى اليوم

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