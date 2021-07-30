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مصرع شخص وإصابة 17 في حرائق شمالي لبنان ..

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مصرع شخص وإصابة 17 في حرائق شمالي لبنان .. بالفيديو مصرع شخص وإصابة 17 في حرائق شمالي لبنان ..

جي بي سي نيوز :- لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بحالات اختناق، الأربعاء، جراء حريق اندلع في إحدى غابات قضاء عكار، شمالي لبنان، وفق وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقالت الوكالة، إن أحد المتطوعين في إخماد الحريق، الذي اندلع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لقي مصرعه إثر سقوطه على رأسه.

كما تمكنت فرق "الصليب الأحمر اللبناني" (غير حكومية) من إجلاء وإسعاف 17 شخصا أصيبوا بحالات اختناق داخل منازلهم في بلدة القبيات، بعكار.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن النيران اندلعت في أكثر من مكان عند ساعات ما بعد الظهر، وسرعان ما امتدت نحو المنازل السكنية.

وقام عناصر من الجيش بإجلاء مواطنين احتجزوا في سياراتهم بفعل الحريق الذي طال إحدى الطرقات الرئيسية في المنطقة، بحسب الشهود.

وعلى إثر ذلك، طلب رئيس البلاد ميشال عون من قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفاء النيران والحؤول دون امتدادها إلى المنازل، ومساعدة الأهالي.

كما أعطى عون توجيهاته، في حال تطوّرت الحرائق، للاستعانة بقبرص الرومية للمساهمة في إخماد النيران، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام للرئاسة اللبنانية.

وإلى جانب فرق الإطفاء، شارك الجيش اللبناني بعمليات إخماد النيران بواسطة مروحيات عسكرية تابعة له.

ويعاني لبنان من سوء التجهيزات والمعدات المخصصة لإطفاء الحرائق، وفق ما يقول خبراء وتقارير صحافية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اندلعت حرائق ضخمة في لبنان، أتت على مساحات واسعة من الأشجار والمناطق الحرجية، واستعانت السلطات المحلية حينها بطائرتين من قبرص للمساعدة في عمليات الإطفاء.

الاناضول 


 

جي بي سي نيوز

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