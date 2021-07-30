الأهلي يؤجل ملف حسم مصير أجايي

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قرر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تأجيل حسم مصير النيجيرى جونيور أجايى لنهاية الموسم والتركيز على مشوار الفريق في بطولتى إفريقيا والدورى.

وكان موسيمانى طلب من لجنة التخطيط التعاقد مع جناح أجنبى بين العناصر المطروحة، وفى حالة التوصل لاتفاق سيتم النظر في مصير أجايى سواء بالموافقة على رحيله أو تجديد عقده والإبقاء عليه.

وسيكون مصير أجايى متوقف على وجود لاعب أجنبى جديد في القلعة الحمراء خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أن موسيمانى يريد جناحين جدد في الموسم الجديد لتجديد دماء الفريق.