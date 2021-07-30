الراحة ممنوعة في سموحة بعد تأجيل الدوري والكأس

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واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته اليوم الجمعة، على الملعب الرئيسي بالنادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ورفض أحمد سامي المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، بخلاف الراحة المقررة في البرنامج التدريبي، رغم تأجيل مباراة بيراميدز في كأس مصر والاكتفاء بالراحة أمس الخميس.

وقال المدير الفني لسموحة، في تصريحات صحفية: «مستمرون في تجهيز اللاعبين للمباراة في أي موعد دون أي تغيير للبرنامج التدريبي وعدم إقامة أي وديات خوفا من تعرض اللاعبين لأية إصابة».

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز، وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.

كما قرر مجاهد، تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، على أن يتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه القرارات عقب تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية.