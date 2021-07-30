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«العضو المنسي» .. أسباب وأعراض التهاب البنكرياس ()

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«العضو المنسي» .. أسباب وأعراض التهاب البنكرياس (فيديو) «العضو المنسي» .. أسباب وأعراض التهاب البنكرياس ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن البنكرياس عضو من أعضاء الجسم يوجد في الظهر على العمود الفقري، وخلف البطن، مضيفًا أنه عبارة عن غدة صماء بها جزر من الخلايا تفرز الأنسولين المسؤول عن حرق السكر.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنكرياس له وظيفة أخرى غير التمثيل الغذائي للسكر، وهي إفراز إنزيمات إلى الأمعاء لمساعدتها على هضم السكريات والدهون والبروتينات، مضيفًا أنه حينما ينزل الأكل إلى الأمعاء يكتشفه البنكرياس ويبدأ في إفراز إنزيمات الهضم.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أنّ البنكرياس منسي لأنه يوجد في ظهر الإنسان، مشيرًا إلى أنه حينما يشتكي المريض من آلم المغص، ويذهب إلى الطبيب لا يأتي في ذهنه أن المشكلة من البنكرياس لأنه في الخلف في آخر الظهر عند العمود الفقري.

المصرى اليوم

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