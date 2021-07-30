ثقافة الوادي الجديد تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الفعاليات المتنوعة بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى بمناسبة الاحتفال بثورة يوليو، حيث عقد قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان «ثورة ٢٣ يوليو ضد الإستعمار» حاضرها احمد حسين وتناول فيها أسبابها ونتائجها، وببيت ثقافة الجديدة عقدت محاضرة بعنوان «ثورة يوليو نفضت عن مصر غبار الماضى» حاضرها أحمد ذكى، وتناول فيها إنجازاتها المتنوعة، كما نفذ بيت ثقافة بلاط محاضرة بعنوان «ثورة يوليو غيرت وجه الحياة في مصر والمنطقة العربية» حاضرها محمد سلامة وتناول فيها أحوال مصر قبل ثورة يوليو وبعدها، كما اقامت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة بعنوان «٢٣ يوليو نقطة تحول في التاريخ المصرى» حاضرها محمود سيد .

وأعدت مكتبة شرق بولاق ومكتبة الطفل والشباب ببغداد مجلات حائط، بجانب ورشة فنون تشكيلية «طباعة بالاسطمبة» وورشة حكى لقصة بعنوان «السماء تمطر ذهبا» وفى بيت ثقافة الجديدة نفذت مجلة حائط عن مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى، كما ناقش بيت ثقافة القصر كتاب «٢٣ يوليو» للمؤلف أحمد عطية الله، وناقشت مكتبة شرق بولاق كتاب «أم المؤمنين» تأليف نجلاء محفوظ، وكتاب «محمد رسول الله والذين معه» تأليف عبدالحميد جودة السحار بقصر ثقافة الخارجة.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكى بعنوان «٢٣ يوليو»، وقدم بيت ثقافة المعصرة فقرة مواهب في الشعر، كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية عرض فن شعبي على مسرح قصر الثقافة المكشوف، إلى جانب عرض لفرقة التلقائين بالفرافرة، وفى سياق متصل قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة أمسية شعرية للاطفال بمناسبة ثورة يوليو، إلى جانب عرض لفرقة الطفل للفنون الشعبية واستعراض «انا كدة بلدى»، وورشة تلوين على الوجه، وورشة رسم على الوجه ببيت ثقافة بولاق، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكى عن ثورة يوليو، فيما نظم بيت ثقافة بلاط منفذ لبيع الكتاب وضم المعرض مجموعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة .