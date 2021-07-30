إيران: استهدفنا السفينة الإسرائيلية للرد على هجوم مطار الضبعة السوري

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اعترفت إيران بالهجوم على السفينة الإسرائيلية شمال بحر عمان، للرد على هجوم إسرائيل على مطار الضبعة السوري.

وقالت قناة «العالم» الإيرانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية جاء ردا على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا، وفقا لوكالة رويترز.

كان الهجوم الإسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا قد أدى إلى مقتل اثنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق بمقتل اثنين من طاقم السفينة الإسرائيلية التي تعرضت اليوم لاستهدافها قبالة عمان.

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن وزارة الدفاع البريطانية تعرض سفينة إسرائيلية لهجوم قبالة سواحل عمان.

كما ذكرت مجموعة United Kingdom Maritime Trade Operations المعروفة اختصارا بـ«UKMTO»، أنها «تلقت تقارير عن قطعة بحرية تعرضت لهجوم».

وأشارت إلى أن الهجوم وقع عند الساعة 2 بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وبالبحث على خرائط جوجل يظهر أن الهجوم وقع شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية.