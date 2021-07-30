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تعرف على  حالة الطقس في الكويت السبت 31/07/2021

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تعرف على  حالة الطقس في الكويت السبت 31/07/2021 تعرف على  حالة الطقس في الكويت السبت 31/07/2021

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أفادت إدارة الإرصاد الجوية بالكويت أن طقس غدا السبت بالكويت سيكون شديد الحرارة نهارا ورطب نسبيا بينما في الليل فيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والبيان الخاص بتوقيت الطقس بالكويت غدا السبت كما أقرته ادارة الأرصاد الجوية بالكويت كالتالي:

الطقس نهارًا
شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 30 كم/ساعة .

الطقس ليلًا
حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 30 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى: 47°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى: 30°ﻡ

حالة البحر

نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 1- 4 قدم.

ليلًا
خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 1- 4 قدم.

المصرى اليوم

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