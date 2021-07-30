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فيفا يقرر التمديد للجنة الثلاثية باتحاد الكرة حتى 5 يناير

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فيفا يقرر التمديد للجنة الثلاثية باتحاد الكرة حتى 5 يناير فيفا يقرر التمديد للجنة الثلاثية باتحاد الكرة حتى 5 يناير

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قرر مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في ديسمبر الماضي مكونة من: المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه الفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.

ومن جانبه، أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التي حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل اعادة الاتحاد المصري لوضعه الطبيعي بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التي حددها الاتحاد الدولي في خطاب التكليف.

كما وجه المهندس مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصري خلال الفترة الماضية.

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