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محمد صلاح يدعم صالح جمعة بعد جراحة أكيليس .. وإيفونا يعلق (صور)

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محمد صلاح يدعم صالح جمعة بعد جراحة أكيليس .. وإيفونا يعلق (صور) محمد صلاح يدعم صالح جمعة بعد جراحة أكيليس .. وإيفونا يعلق (صور)

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حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي على التواصل مع صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا وذلك لدعمه بعد إجراء الأخير جراحة قطع في وتر أكيليس.

ونشر صالح جمعة صورة لمكالمة محمد صلاح معه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت تعليق: «شكرا مو على دعمك المستمر».

كما علق الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق على المنشور قائلًا: «أتمنى لك الشفاء العاجل يا أخي».

وأجرى صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، جراحة وتر «أكيليس»، صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف دكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وحرص معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على زيارة «جمعة»، عقب إجرائه الجراحة للاطمئنان عليه ومساندته ودعمه معنويًا والشد من أزره بعد جراحة «أكيليس».

في الإطار نفسه، أجرى المهندس طارق أبوالعينين، نائب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، اتصالًا هاتفيًا مع «جمعة» من أجل الاطمئنان عليه وتحفيزه على العودة بشكل قوي مع الفريق بعد فترة التأهيل.

يُذكر أن «جمعة» تعرض للإصابة بقطع في وتر «أكيليس»، خلال مباراة طلائع الجيش الودية، ما سيغيب على أثره عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر.

المصرى اليوم

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