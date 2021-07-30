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«صحة الأقصر» تنظم فعاليات لتنظيم الأسرة وتطعيمات كورونا بالتعاون مع «القومي للمرأة»

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«صحة الأقصر» تنظم فعاليات لتنظيم الأسرة وتطعيمات كورونا بالتعاون مع «القومي للمرأة» «صحة الأقصر» تنظم فعاليات لتنظيم الأسرة وتطعيمات كورونا بالتعاون مع «القومي للمرأة»

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التقى الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، بالدكتورة صابرين عبدالجليل مقرر المجلس القومى والمهندسة أمانى مدنى المقرر المناوب بالفرع لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المرأة بالأقصر .

وأسفر اللقاء عن المهام المشتركة والمهمة بين المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة في العديد من المجالات والخدمات الصحية التي تخص المرأة ـ تنظيم الأسرة ـ التأمين الصحى الشامل- قضية ختان الأناث ـ الإجراءات الاحترازية ضد وأهمية التطعيم.

كما تضمن الاجتماع المبادرات الرئاسية المقدمة لصحة المرأة المصرية التي تحرص الوزارة على دعمها لتقديم أفضل خدمة طبية لها.

وأكد وكيل الوزارة على التعاون البناء في الفترة المقبلة، حيث تم ترشيح مسؤول اتصال من الإدارة الصحية، للتواصل بالمجلس القومى.

المصرى اليوم

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