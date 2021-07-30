رئيس «القرنة»: يبحث متطلبات ومشكلات عمال النظافة لإنجاز العمل بغرب الأقصر 

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عقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، اليوم الجمعة، لقاء مع عمال النظافة واستمع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها كما حثهم على إنجاز العمل بأفضل صورة.

حضر اللقاء عبد السلام محمد مدير النظافة والتجميل، وسكرتير المجلس ومشرفين النظافة، وأبدى الجميع تعاونهم الكامل للنجاح منظومة النظافة فى المواعيد المحددة بعيدا عن الاوقات التى تشهدها المدينة من ارتفاعات فى درجة الحرارة .

الجدير بالذكر ان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد أصدر قرارا منذ شهر مايو الماضي يقضي بعدم تشغيل العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية خلال الفترة من الساعة ١١ ظهرا حتي الساعة ٤ عصرا، وذلك لتفادي العمل وقت الظهيرة وبسبب حرارة الجو، والحفاظ علي أرواح العاملين.