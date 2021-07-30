رئيس «القرنة»: يبحث متطلبات ومشكلات عمال النظافة لإنجاز العمل بغرب الأقصر 

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عقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، اليوم الجمعة، لقاء مع عمال النظافة واستمع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها كما حثهم على إنجاز العمل بأفضل صورة.
حضر اللقاء عبد السلام محمد مدير النظافة والتجميل، وسكرتير المجلس ومشرفين النظافة، وأبدى الجميع تعاونهم الكامل للنجاح منظومة النظافة فى المواعيد المحددة بعيدا عن الاوقات التى تشهدها المدينة من ارتفاعات فى درجة الحرارة .
الجدير بالذكر ان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد أصدر قرارا منذ شهر مايو الماضي يقضي بعدم تشغيل العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية خلال الفترة من الساعة ١١ ظهرا حتي الساعة ٤ عصرا، وذلك لتفادي العمل وقت الظهيرة وبسبب حرارة الجو، والحفاظ علي أرواح العاملين.