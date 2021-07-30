أخبار عاجلة

زلزال هايتي المدمر.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1297 قتيلًا -
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي -
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس «القرنة»: يبحث متطلبات ومشكلات عمال النظافة لإنجاز العمل بغرب الأقصر 

Print
رئيس «القرنة»: يبحث متطلبات ومشكلات عمال النظافة لإنجاز العمل بغرب الأقصر  رئيس «القرنة»: يبحث متطلبات ومشكلات عمال النظافة لإنجاز العمل بغرب الأقصر 

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، اليوم الجمعة، لقاء مع عمال النظافة واستمع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها كما حثهم على إنجاز العمل بأفضل صورة.

حضر اللقاء عبد السلام محمد مدير النظافة والتجميل، وسكرتير المجلس ومشرفين النظافة، وأبدى الجميع تعاونهم الكامل للنجاح منظومة النظافة فى المواعيد المحددة بعيدا عن الاوقات التى تشهدها المدينة من ارتفاعات فى درجة الحرارة .

الجدير بالذكر ان المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، قد أصدر قرارا منذ شهر مايو الماضي يقضي بعدم تشغيل العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية خلال الفترة من الساعة ١١ ظهرا حتي الساعة ٤ عصرا، وذلك لتفادي العمل وقت الظهيرة وبسبب حرارة الجو، والحفاظ علي أرواح العاملين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية