مقتل 5 لاعبين في انفجار عبوة ناسفة بالصومال

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قال مسؤول شرطي صومالي، اليوم الجمعة، إن انفجار عبوة ناسفة وُضعت على متن حافلة تقل لاعبي كرة قدم في مدينة «كيسمايو» الساحلية في الصومال أسفر عن مقتل خمسة لاعبين على الأقل.

وأفاد النقيب أحمد فرح لوكالة «رويترز»، بأنه جرى التأكد من مقتل 5 وإصابة أكثر من 12 ولا يزال عدد من اللاعبين في عداد المفقودين.

ولم يتضح على الفور من الذي نفذ الهجوم الذي وقع مساء اليوم.

وقدم مكتب الرئيس محمد عبدالله محمد التعازي عبر حسابه على «تويتر» واتهم متمردي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الانفجار.