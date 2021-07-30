تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم تجاري (نظام 3 سنوات)

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ارتفع البحث على موقع جوجل من طلاب الدبلومات الفنية 2021 عن موشرات التنسيق للقبول في الكليات والمعاهد التي يمكن أن تقبل خريجي الدبلومات الفنية الناجحين في الدور الأول، والمجاميع التي يتم قبولها في مكتب التنسيق من طلبة الدبلومات للالتحاق بالكليات والمعاهد، ونعرض أسماء الكليات والمعاهد التي تقبل طلبة دبلوم تجاري 2021 والحد الأدني للمجموع الذي قبلته الكليات العام الماضي.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول في الكليات والمعاهد في العام الماضي 2020 عن قبول نسبة 10% من الطلاب خريجي الدبلومات الفنية 2020 في الكليات والمعاهد التي تقبل طلبة الدبلومات الفنية، وقرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في العام الماضي قبول خريجي الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي (نظام 3 سنوات) من بين الطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر.

ونعرض بيان الكليات والمعاهد التي تقبل طلبة الدبلوم الفني التجاري نظام 3 سنوات وكذلك الحد الأدني للمجموع الذي قبلت به الكلية أو المعهد العام الماضي من طلبة دبلوم التجارة 2020 والذى ربما يكون مؤشر استرشادي للدرجات.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية نظام 3 سنوات 2020 || بيان الكليات والمعاهد التي تقبل «دبلوم التجاري»

نستعرض بيان الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلوم التجاري نظام 3 سنوات، ونتيجة تنسيق كليات ومعاهد الدبلوم التجاري عام 2020 وكانت كما يلي:

معهد فني صحى طنطا 97.06

معهد فني صحى المنصوره 97.06

فنى صحي جنوب الوادي 96.72

معهد فني صحى الزقازيق 96.37

معهد فني صحى الاسكندريه 96.20

معهد فني صحى اسماعيليه 96.03

معهد فني صحى بنى سويف 95.69

معهد فني صحى اسيوط 95.52

معهد فني صحى سوهاج 95.51

معهد فني صحى اسوان 95.17

تجارة كفر الشيخ 94.48

تربية طنطا 94.31

تجارة دمياط 94.31

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 93.79

تجارة المنصورة 93.79

تربية كفر الشيخ 93.79

تجارة جنوب الوادي 93.62

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.45

تربية حلوان 93.45

تجارة العريش 93.44

تجارة أسوان 93.28

تجارة انتساب موجه دمياط 93.10

تجارة طنطا 93.10

تربية مدينة السادات 93.10

تجارة بور سعيد 93.10

تجارة الزقازيق 93.00

تجارة انتساب موجه المنصورة 92.93

تجارة دمنهور 92.93

تجارة الإسكندرية 92.76

تجارة انتساب موجه بور سعيد 92.76

تجارة انتساب موجه أسوان 92.59

تجارة انتساب موجه العريش 92.41

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 92.41

تربية سوهاج 92.24

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 92.24

تجارة بنها 92.07

تجارة السويس 92.07

تجارة أسيوط 92.07

تجارة سوهاج 92.06

تجارة القاهرة 91.90

تجارة المنوفية بشبين الكوم 91.90

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 91.90

تجارة انتساب موجه طنطا 91.72

تجارة مدينة السادات 91.72

تجارة بني سويف 91.55

تجارة انتساب موجه الزقازيق 91.55

تجارة انتساب موجه دمنهور 91.38

تجارة عين شمس 91.38

تجارة وإدارة أعمال حلوان 91.37

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 91.25

تجارة انتساب موجه سوهاج 91.21

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 91.21

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 91.03

تجارة انتساب موجه بنها 91.03

تجارة انتساب موجه القاهرة 91.03

تجارة انتساب موجه أسيوط 91.03

تجارة انتساب موجه السويس 91.03

تجارة انتساب موجه عين شمس 90.86

تجارة انتساب موجه بني سويف 90.86

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 90.86

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 90.69

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 90.17

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.00

الفني التجارى ببنى سويف 86.89

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 86.37

الفني التجارى ببنها 83.97

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 83.97

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 83.79

الفني التجارى بالروضه 83.79

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 83.10

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 82.93

الفني التجارى بدمنهور 82.41

الفني التجارى باسوان 82.07

الفني التجارى بالاسكندريه 81.21

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 81.21

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 80.51

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 80.17

الفني التجارى باسيوط 79.83

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 79.65

الفني التجارى بالمطريه 79.13

الفني التجارى بشبرا 78.79

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 78.79

الفراعنة العالي إدارة أعمال 78.62

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 78.44

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 78.44

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 78.28

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 78.27

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 78.10

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 77.93

نظم معلومات ادارية قطاميه 77.58

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 77.41

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 77.41

الفني التجارى بسوهاج 77.41

الفني التجارى بالزقازيق 77.24

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 77.24

الفني التجارى بقنا 77.07

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة- محاسبة- تجارة خارجية) 77.07

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 76.90

الفني التجارى بطنطا 76.90

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 76.55

الفني التجارى بالعريش 76.38

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 76.37

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 76.21

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 76.03

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 75.86

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 75.51

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 75.51

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 75.34

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 75.17

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 74.66

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 74.48

الفني التجارى بالمحله الكبرى 74.48

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 74.48

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 74.13

الفني التجارى بالمنصوره 74.13

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 73.97

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 73.96

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 73.79

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 73.44

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.28

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 73.28

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 73.27

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 73.10

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 73.10

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 72.75

الفني التجارى ببور سعيد 72.59

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 72.59

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 72.58

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 72.41

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 72.24

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 72.24

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 72.06

الفني التجارى بدمياط 72.06

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 72.06

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 72.06

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 71.37

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 71.21

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 71.20

الفني التجارى بقويسنا 71.20

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 71.03

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 70.86

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 70.86

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 70.86

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 70.69

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش ادارة اعمال 70.69

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 70.69

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 70.68

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 70.52

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 70.51

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 70.34

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 70.17

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 70.17

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 70.17

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 70.00

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش محاسبة 70.00

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 70.00

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 69.83

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 69.82

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 69.31

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 69.14

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 69.13

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 68.96

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 68.45

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 68.44

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 68.27

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 68.10

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 67.93

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 67.93

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 67.58

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 67.07

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 66.90

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 66.89

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 66.72

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 66.21

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه 66.20

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 66.20

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 66.20

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 66.03

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 66.03

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة- الشرقية 65.69

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 65.52

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 65.52

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 65.34

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 65.34

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 65.00

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 65.00

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 64.65

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 64.31

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 64.13

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 63.97

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 63.97

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 63.96

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 63.62

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 63.10

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 62.93

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 62.59

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 61.72

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 60.00

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 60.00

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 60.00

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 60.00

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 60.00

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 60.00

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 60.00

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 60.00

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 60.00

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 60.00

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية بدمياط 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 60.00

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 60.00

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 60.00

العالي سياحة وفنادق الغردقة 60.00

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 60.00

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