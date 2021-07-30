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للمرة الثانية .. تفوز بجائزة دولية في الرسم

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للمرة الثانية .. مصر تفوز بجائزة دولية في الرسم للمرة الثانية .. تفوز بجائزة دولية في الرسم

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وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التهنئة للطالبة شهد محمد على القط ١٦عام بالصف الأول الثانوي من مدينة طنطا محافظة الغربية لفوزها في المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية.

المسابقة تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان وذلك بعد ترشيحها من المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف والتابع للمجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمي ضمن ما يقرب من ٥٠٠ عمل فني بمختلف محافظات

وقالت وزيرة الثقافة إن الطالبة شهد تعد نموذج مشرف للنابغين الشباب الذين يفخر بهم الوطن وحثتها على بذل المزيد من الجهد وصقل موهبتها لاثبات ذاتها والانضمام إلى كتائب قوى مصر الناعمة.

وأضافت أن الجائزة تعكس تميز الفنون والثقافة المصرية عالميا في مختلف المجالات، مشيرة إلى خصوبة التربة الابداعية في مصر والتى تزخر بالمواهب المتفردة .

يشار أن المسابقة يشارك فيها أكثر من ٣٥ دولة حول العالم وتنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان التي قررت إقامة حفل افتراضي من خلال قناتها على اليوتيوب في الحادية عشر صباح الاربعاء 4 اغسطس بتوقيت اليابان للتعريف بالفائزين وعرض أعمالهم الفنية وذلك بعد تعذر تنظيم حفل فعلى لتوزيع الجوائز نظرا لاستمرار جائحة كورونا على ان تقوم بتسليم سفارة مصر في طوكيو شهادة تقدير وميدالية للطالبة الفائزة .

و الجدير بالذكر أن مصر تفوز بهذة الجائزة للمرة الخامسة وللعام الثاني على التوالي وتمنح وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل الفائزين مكافأة تشجيعية وتتبني نشر اعمالهم الفنية .

المصرى اليوم

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