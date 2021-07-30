أخبار عاجلة

زلزال هايتي المدمر.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1297 قتيلًا -
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي -
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بنها الثالث في الذكاء الاصطناعي بمسابقة «ابداع9» للجامعات

Print
بنها الثالث في الذكاء الاصطناعي بمسابقة «ابداع9» للجامعات بنها الثالث في الذكاء الاصطناعي بمسابقة «ابداع9» للجامعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت جامعة بنها (النشاط العلمي والتكنولوجي)، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالمركز الثالث في مسابقة «ابداع 9»، في مجال الذكاء الاصطناعي (إنترنت الأشياء) المشروع المقدم smart faculty على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والخاصة، خلال الفترة من الأول ابريل حتى 7 ابريل ٢٠٢١ التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 13 جامعة ومعاهد عليا.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح عبدالله الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، مشيرا إلى أنه فاز بالمركز الثالث فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهم الطلاب: أحمد سعد ناصف، واحمد سامى على، واحمد سامى التحيوى، ومحمد فارس جويلى، ومحمود احمد الشال، تحت إشراف علمى الدكتور هيثم تاج الدين بكلية الهندسة ببنها، وإشراف انتصار منجى مدير إدارة النشاط العلمى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية