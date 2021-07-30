بنها الثالث في الذكاء الاصطناعي بمسابقة «ابداع9» للجامعات

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فازت جامعة بنها (النشاط العلمي والتكنولوجي)، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالمركز الثالث في مسابقة «ابداع 9»، في مجال الذكاء الاصطناعي (إنترنت الأشياء) المشروع المقدم smart faculty على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والخاصة، خلال الفترة من الأول ابريل حتى 7 ابريل ٢٠٢١ التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 13 جامعة ومعاهد عليا.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح عبدالله الكحيلى مدير عام رعاية الشباب، مشيرا إلى أنه فاز بالمركز الثالث فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهم الطلاب: أحمد سعد ناصف، واحمد سامى على، واحمد سامى التحيوى، ومحمد فارس جويلى، ومحمود احمد الشال، تحت إشراف علمى الدكتور هيثم تاج الدين بكلية الهندسة ببنها، وإشراف انتصار منجى مدير إدارة النشاط العلمى.