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تصدر بأغنيته «رقم 1 ده مش انت » تريند يوتيوب ويهاجم محمد رمضان... من هو الجوكر ؟

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تصدر بأغنيته «رقم 1 ده مش انت » تريند يوتيوب ويهاجم محمد رمضان... من هو الجوكر ؟ تصدر بأغنيته «رقم 1 ده مش انت » تريند يوتيوب ويهاجم محمد رمضان... من هو الجوكر ؟

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اقترب كليب الرابر الشهير «الجوكر»، من تحقيق، 2 مليون مشاهدة، منذ طرحه من يومين، بقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

واحتلت أغنية الجوكر الجديد «رقم 1 ده مش انت» المرتبة الثانية في تريند «يوتيوب»، وأصبحت أرقام مشاهداتها في تصاعد مستمر.

وحقق الفيديو كليب حتي الأن 1،431،837 مشاهدة على موقع«يوتيوب».

وبدأ مغني الراب أحمد ناصر الشهير بـ «الجوكر»، غناء الراب بسبب قدراته الأدبية، عوضاً عن قدراته العقلية الظاهرة، فسخرت له القدرات الأدبية والعقلية إمكانية إنتاج كلمات «مخضرمة» قدر على إيصالها عن طريق الراب، وبدأ مسيرته الغنائية في عالم الراب، بأغاني فخر وهِجاء عادة ما تحوي ألفاظاً خارجة بين كلماتها، إلا إنه كان ينتج أغاني ذات معنى قوي وهادف أبرزها، أغنية «انفصام حاد» وهي من أقوي أغانيه .

وسخر موهبته الأدبية ودراسته الفلسفية في إنتاج أغاني ضخمة مثل«الواقع»، «الضغط»، «موناليزا تانية» ،«سلمى»، «آيه»، وتحتوي أغانيه على طابع خاص، بأنه يتحدث في أغانية على قضايا المجتمع التي نعيشها، فتفشت ، فأخرج أغنية بعنوان «أزمة مجتمع»، فبهذه الأغاني الثقيلة، أصبح أشهر أيقونات الراب في ، بسبب بساطة أغانيه وقوة كلماته، فمن يسمعون الجوكر يقدرون بالملايين مكونين له قاعده جماهيرية كبيرة .

وبالرغم أنه قدم أغاني بها الإيحاءات مثل أغنية «فرق واضح»، ولكنه قام بحذف مثل هذه الأغاني نهائيا من على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعى، ولكن يعود من جديد بطرح أغنية مثيرة للجدل تحت عنوان «رقم واحد ده مش انت»، اعتبرها البعض هجوم مباشر على الفنان محمد رمضان الذي اشتهر على الساحة بعدة ألقاب أبرزها «نمبر وان» أو «رقم واحد» في حين فسرها البعض تحدي مباشر لكل مغنيي الراب على الساحة أشهرهم أبيوسف وويجز وبابلو.

وتمثل هذه الأغنية طابع مختلف عن ما كان الجوكر يعتمد عليه في أغانيه السابقة، بأنه غير محتوى الكلمات والموسيقي وحتى «ستايل» الخاص به شخصيا، ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد ومختلف كليا عن كافة أعماله السابقة.

واعتمد الجوكر في الأغنية الجديدة اسلوب «تراب راب» الموضة الجديدة لموسيقى الراب وهو اللون المغاير لأسلوب الجوكر الغنائي فيما مضى.

المصرى اليوم

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