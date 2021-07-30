«كان رايح يشترى بدلة الفرح».. مصرع عريس واصابة شقيقته في حادث تصادم بالدقهلية

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لقي عريس في محافظة الدقهلية، مصرعه وأصيبت شقيقته، في حادث تصادم، اليوم، أثناء توجهه لشراء بدلة الفرح وذلك قبل أيام من حفل زفافه.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارتين ملاكى بجوار كوبري الطاهري دائرة المركز، ووجود متوفي ومصابة .

انتقل ضباط مركز منية النصر إلى مكان الحاث وتبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «د ي و7639»، قيادة «حسام. ا. ا»، 35 سنة، صيدلي، ومقيم بمنية النصر، أثناء اتجاهه «بطريق المنزلة – منية النصر»، والسيارة رقم 177857 ملاكي دقهلية، قيادة المدعوة «نور. م. ا»، 33 سنة ربة منزل ومقيمة قرية الدراكسة مركز منية النصر، والموتوسيكل قيادة المدعو محمد حامد محمد أبوالعنين، 26 سنة، ومقيم منشاة عبدالرحمن- دكرنس- عامل عادي، وتوفي في الحال أثناء الحادث، وإصابة شقيقته، غادة حامد، 18 سنة، ربة منزل، مصابة باشتباه بكسر بحوض.

وأكدت تحريات المباحث أن سبب الحادث التخطي الخاطئ من قائدة السيارة الثانية مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الاولي واصطدامه بالدراجة النارية من الخلف مما تسبب في سقوط راكبيه ونتج عن الحادث احتراق الدراجة النارية ووفاة قائدها واصابة شقيقته .

وأكد تقرير مفتش الصحة أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفى محمد حامد محمد أبوالعنين تبين وجود خدوش وجروح سطحية بالوجه وجرح تهتكي بالرأس ناحية الجبهة، وسحجات وكدمات بالمساعد الايمن والوفاة بسبب حادث طريق، ولا يوجد شبه جنائية.

وكشف شهود عيان أن المتوفى عريس كتب كتابه قبل الحادث بيومين وكان يستعد لحفل زفافه يومى 3 و4 أغسطس المقبل وكان بصحبه شقيقته للتوجه لشراء بدلة الفرح والتأكيد على حجز القاعة والكوافير والاستوديو.

وأشار شهود العيان أن العريس انتهى من تجهيز شقته بالكامل وشارك أصدقائه في نقل العفش وفرش الشقة قبل أن يتوجه مع شقيقته لشراء بدلة الفرح وفستان لها.

تحررمحضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وفاة عريس فى حادث تصادم بالدقهلية