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وثائق: طلب من وزارة العدل تغيير نتيجة الانتخابات

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وثائق: ترامب طلب من وزارة العدل تغيير نتيجة الانتخابات وثائق: طلب من وزارة العدل تغيير نتيجة الانتخابات

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أظهرت وثائق نشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، أن الرئيس السابق دونالد ضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وسعى الرئيس السابق دونالد ترامب للضغط على المدعي العام بالوكالة جيفري روزن ليعلن أن الانتخابات كانت فاسدة في محاولة لمساعدة الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس على محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات، وفقًا لملاحظات المكالمة التي أجراها ترامب في ديسمبر 2020 مع روزين ونائب المدعي العام بالإنابة ريتشارد دونوجو.

خلال المكالمة التي عقدت في 27 ديسمبر 2020، ضغط ترامب على روزين ودونوجيو ليعلنا زورًا أن الانتخابات «غير شرعية» و«فاسدة» حتى بعد أن لم تكشف وزارة العدل عن أدلة على انتشار تزوير الناخبين.

وقالت اللجنة في بيان لها: «أصدرت رئيسة لجنة الرقابة والإصلاح، النائبة كارولين ب. مالوني، اليوم الجمعة، ملاحظات مكتوبة بخط اليد كتبها نائب المدعي العام بالإنابة آنذاك ريتشارد ب. دونوغيو بشأن محادثة هاتفية جرت بين دونالد ترامب والقائم بأعمال النائب العام السابق، جيفري روزين، بتاريخ 27 ديسمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

وتابعت اللجنة: «تكشف هذه الملاحظات عن محاولات الرئيس السابق ترامب للضغط المباشر على أكبر اثنين من كبار المسؤولين في وزارة العدل لإلغاء النتائج المعتمدة لانتخابات عام 2020 أو المخاطرة بفقدان وظيفتيهما».

وبحسب الوثائق، قال ترامب لجيفري روزن: «قل فقط إن الانتخابات كانت فاسدة واترك الباقي لي ولأعضاء الكونجرس الجمهوريين».

وما زال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يجدد اتهاماته للديمقراطيين في تزوير نتائج الانتخابات في عام 2020، ويصفها بـ«الكذبة الكبرى» وهو ادعاء أثبتت الهيئات الفيدرالية الأمريكية والمحاكم عدم صحته.

وفاز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأكثر من 7 ملايين صوت وبواقع 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

المصرى اليوم

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