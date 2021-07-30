استمرار عودة السوريين إلى تركيا بعد قضاء إجازة العيد في بلادهم

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جي بي سي نيوز :- تشهد المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، تدفق مئات اللاجئين السوريين العائدين إلى تركيا بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك في بلادهم.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي، في بيان، “بدء عودة الأهالي الذين قدموا في زيارة عيد الأضحى”.

وأعلنت إدارة معبر باب السلامة الحدودي، عن عودة 673 مواطن سوري من سوريا إلى تركيا عبر بوابة باب السلامة، في اليوم الأول من بداية العودة للدخول إلى تركيا.

ومن المقرر أن تستمر عودة السوريين الذي قضوا إجازة العيد في الأراضي السورية المحررة، إلى تركيا ابتداء من 26 تموز/يوليو الجاري ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأظهرت الصور التي تداولتها صفحات وحسابات المعابر الحدودية المعنية، لاجئين سوريين من مختلف الأعمار، أمام المعابر التي سافروا عن طريقها لبلادهم لقضاء إجازة العيد، تمهيدا للعبور إلى الجانب التركي والعودة إلى أسرهم وأعمالهم.

ويقوم السوريون بالعبور إلى الأراضي التركية بعد استكمال إجراءات الدخول الجمركي على المعابر الحدودية، من قبل السلطات التركية.

ويتمكن السوريون من التنقل بين تركيا وبلادهم عبر جواز السفر أو وثيقة تسجيل مسبقة أو بطاقة الحماية المؤقتة أو الهوية الأجنبية.

واستمر توافد الراغبين بقضاء إجازة العيد في سوريا 13 يوما بدأ من 5 تموز/يوليو 2021 وحتى 18 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن السلطات التركية سمحت العام الحالي بعبور السوريين لإمضاء إجازة العيد في الأراضي السورية، وبحسب الإحصائيات فقد دخل ما يزيد عن 85 ألف لاجئ سوري إلى الأراضي السورية خلال شهر تموز/يوليو الجاري.

وتعتبر إجازات العيد الفرصة الوحيدة أمام السوريين الحاملين بطاقة الحماية المؤقتة، لزيارة بلادهم ثم ضمان العودة إلى تركيا، خلال مواعيد تحددها إدارات المعابر من الجانب التركي.

ويعود تاريخ آخر مرة سمحت فيه السلطات التركيّة للسوريين بزيارة بلادهم إلى عام 2019، إذ شهد عام 2020 إغلاق تام للمعابر الحدوديّة، بما في ذلك فترة العيد، بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

ويقيم في تركيا نحو 4 ملايين سوري، وفق إحصائيات إدارة الهجرة التركية، معظمهم ينتشرون في المدن الرئيسة، ولا سيما في المناطق الجنوبية القريبة من الحدود مع سوريا.

وصادف عيد الأضحى في كل من تركيا وسوريا هذا العام يوم الثلاثاء، الموافق لـ 20 تموز/يوليو الجاري.

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