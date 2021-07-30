إيهاب جلال يطلب إقامة ودية جديدة بعد تمديد توقف الدوري

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طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من الجهاز الإداري للفريق، تجهيز إقامة مباراة ودية يخوضها الفريق مطلع أغسطس المقبل بعد إعلان استمرار فترة تمديد الدوري بسبب انشغال المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو.

وشدد جلال، على أن تكون المباراة التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة مع أحد فرق الدوري الممتاز، حتى يتثنى له الوصول بلاعبيه لأعلى فورمه استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري.

وأشاد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بمعسكر الفريق بالإسكندرية والمقام حاليا ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وأثنى المدرب العام، على ودية أبها السعودي، والتي وصفها، بأنها كانت مفيدة للغاية لاسيما أنها كانت أمام فريق قوي وأوكد أن الفريق سيظهر بشكل أفضل بعد استئناف المسابقة المحلية.