★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم حكام أسترالي، لإدارة لقاء مصر والبرازيل المقررة غدا السبت، على ملعب سايتاما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

كريستوفر بيث حكما للساحة «أستراليا» ،المساعدان أنتون سكينتن ولاكرينديس جورج «استراليا».،أدهم مخادمة حكما رابعا «الأردن»، ماركو جايدا حكما للفيديو «إيطاليا»، كادرا جاليرمو مساعد حكم الفيديو «إسبانيا».

وسيرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما ستلعب البرازيل بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء.