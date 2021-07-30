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تعرف على حكم مباراة والبرازيل فى الأولمبياد

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تعرف على حكم مباراة مصر والبرازيل فى الأولمبياد تعرف على حكم مباراة والبرازيل فى الأولمبياد

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اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم حكام أسترالي، لإدارة لقاء والبرازيل المقررة غدا السبت، على ملعب سايتاما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

كريستوفر بيث حكما للساحة «أستراليا» ،المساعدان أنتون سكينتن ولاكرينديس جورج «استراليا».،أدهم مخادمة حكما رابعا «الأردن»، ماركو جايدا حكما للفيديو «إيطاليا»، كادرا جاليرمو مساعد حكم الفيديو «إسبانيا».

وسيرتدي المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما ستلعب البرازيل بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء.

المصرى اليوم

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